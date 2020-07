Coronavirus, Oms: “lockdown da solo non basta, la chiave è un’altra” (Di lunedì 20 luglio 2020) Coronavirus, arriva l’annuncio dell’Oms in merito alla soluzione, essenziale, per arrestare completamente la trasmissione del Covid-19. Il lockdown è certo una soluzione validissima per ridurre la trasmissione del Coronavirus, ma da sola non basta. A lanciare questo annuncio, come riporta l’agenzia di informazione Adnkronos, è stato il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della sanità, Tedros Adhanom … L'articolo Coronavirus, Oms: “lockdown da solo non basta, la chiave è un’altra” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

NicolaPorro : Il #COVID?19 raccontato dal dottor #PieroAbruzzese: 'Siamo stati affidati a personaggi che di medico avevano ben po… - alepaganotwit : #Coronavirus:#oms ha proibito la #clorochina e il #cortisone ma ha imposto i ventilatori in terapia intensiva, gett… - repubblica : Coronavirus mondo, Oms: 'Record di contagi'. Superate 600mila vittime a livello globale [aggiornamento delle 17:32] - antoniomichel25 : RT @ItalyQanons: #Coronavirus:#oms ha proibito la #clorochina e il #cortisone ma ha imposto i ventilatori in terapia intensiva, gettando pa… - AltavillaStell2 : RT @alepaganotwit: #Coronavirus:#oms ha proibito la #clorochina e il #cortisone ma ha imposto i ventilatori in terapia intensiva, gettando… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Oms Covid, Oms: "Vaccino possibile a metà 2021" Adnkronos Camerieri con la mascherina

Ritorna l'obbligo di indossare la mascherina per i camerieri in Ticino. Sono entrate in vigore oggi, lunedì, le disposizioni del Consiglio di Stato per proteggere personale e clientela nel settore del ...

Oms, non aspettare il vaccino, possiamo fermare la pandemia

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Possiamo fermare il Covid-19. Non dobbiamo aspettare il vaccino, dobbiamo fermare la pandemia ora". Lo ha detto il direttore dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing a ...

