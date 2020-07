Coronavirus, oggi la percentuale positivi-tamponi più alta da due mesi: il bollettino aggiornato (Di lunedì 20 luglio 2020) Sono stati resi noti i dati sull’emergenza Coronavirus in Italia relativi alle ultime 24 ore, sono 12 le vittime e 213 le persone guarite, mentre i nuovi casi si assestano a 190 su 24.253 tamponi. Carsten Koall/Getty ImagesE’ risultato positivo dunque lo 0,78% dei test effettuati, la percentuale più alta degli ultimi due mesi. Un numero che potrebbe aumentare in settimana con il salire del numero dei tamponi, sempre maggiore nei giorni feriali rispetto a quelli festivi. I nuovi casi si sono concentrati maggiormente nel cuore della pianura Padana: dunque 56 in Lombardia, 42 in Emilia Romagna, 42 in Veneto e 12 in Liguria. Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia ... Leggi su sportfair

