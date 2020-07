Coronavirus, oggi in Italia 13 morti e 190 nuovi casi con la percentuale dei positivi sui tamponi più alta da 2 mesi. Tutti i DATI (Di lunedì 20 luglio 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 13 morti, (8 in Lombardia, 3 in Emilia Romagna, 1 in Piemonte e 1 in Toscana), 213 guariti e 190 nuovi casi su 24.253 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,78% dei test processati, la percentuale più alta degli ultimi due mesi. Alla luce dei nuovi focolai, questa settimana il numero dei nuovi casi potrebbe aumentare in modo significativo con l’aumento dei tamponi dei giorni feriali (il dato di oggi è riferito al numero di test processati ieri, che era domenica). I ... Leggi su meteoweb.eu

