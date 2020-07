Coronavirus, lo studio Usa: l’idrossiclorochina delude anche contro le forme lievi (Di lunedì 20 luglio 2020) Nuova doccia fredda sull’idrossiclorochina. Secondo uno studio pubblicato sugli ‘Annals of Internal Medicine’, l’antimalarico che aveva suscitato grandi speranze – reso celebre dalle parole del presidente Usa Donald Trump – non ha mostrato benefici nei pazienti con forme precoci e lievi di Covid-19, in un trial randomizzato effettuato negli Usa. I ricercatori dell’University of Minnesota hanno randomizzato un gruppo di pazienti adulti, sintomatici ma non ricoverati, con diagnosi confermata o probabile di Covid-19, a un trattamento precoce con idrossiclorochina o placebo. Su 423 pazienti, l’82% ha avuto una infezione confermata in laboratorio e il 56% è stato arruolato nello studio entro 1 giorno dai primi sintomi. Ebbene, il cambiamento della gravità ... Leggi su meteoweb.eu

Corriere : Covid, lo studio: ecco come una asintomatica in ascensore ha contagiato 71 persone - Agenzia_Ansa : Studio Istat-Iss: 'Covid-19 causa diretta di morte per l'89% di positivi' @istat_it @ISSalute_it #ANSA #covid… - Alessan17207625 : RT @AntonellaNapoli: Giovani, brillanti e mal pagati. Nonostante la precarietà i ricercatori italiani sono tra i migliori al mondo. Come di… - zazoomblog : Coronavirus studio della Federico II: Non si trasmette per via uro-genitale - #Coronavirus #studio #della… - maurazamir : RT @interrisnews: Abbiamo ancora molto da scoprire sul #coronavirus? Voi che ne dite? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus studio Coronavirus, studio rivela: "A Wuhan fino all'87% dei casi non diagnosticati" Adnkronos Coronavirus, il vaccino BionTech e Pfizer "induce una forte risposta immunitaria"

Risultati positivi dallo studio di fase I-II sul candidato vaccino ... di un vaccino efficace per combattere la pandemia di Covid-19". Le aziende stanno programmando un trial di sicurezza ed ...

Coronavirus: Bruxelles, Stati membri devono tutelare i lavoratori stagionali

Autorità nazionali, ispettori del lavoro e parti sociali devono intervenire per tutelare i diritti, la salute e la sicurezza dei lavoratori stagionali, le cui condizioni rischiano di peggiorare nel co ...

Risultati positivi dallo studio di fase I-II sul candidato vaccino ... di un vaccino efficace per combattere la pandemia di Covid-19". Le aziende stanno programmando un trial di sicurezza ed ...Autorità nazionali, ispettori del lavoro e parti sociali devono intervenire per tutelare i diritti, la salute e la sicurezza dei lavoratori stagionali, le cui condizioni rischiano di peggiorare nel co ...