"Coronavirus, élite russa aveva accesso anticipato al vaccino in prova" (Di lunedì 20 luglio 2020) MOSCA, RUSSIA, - "Diversi membri del mondo degli affari e dell'élite politica della Russia hanno avuto accesso anticipato a un vaccino sperimentale contro il Covid-19 " : lo scrive l'agenzia Bloomberg ... Leggi su corrieredellosport

Corriere : ?? In Italia ha circolato un solo ceppo di coronavirus proveniente dalla Germania (e risultato più contagioso). Dall… - you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 12.440 • Deceduti: 35.045 (+3, +0,01%) • Dimessi/… - matteosalvinimi : ?? SBARCATI IN FUGA DA QUARANTENA, GOVERNO DI PERICOLOSI INCAPACI ?? Sbarchi continui: a luglio registriamo il da… - MinervaMcGrani1 : RT @piersar62: 57 pescatori argentini erano risultati negativi al #coronavirus prima di partire. Dopo 35 giorni in mare, il test è risultat… - 9091campioni : RT @sabrimaggioni: Guardate i risultati della sperimentazione del vaccino anti Covid: “American coronavirus vaccine killed five Ukrainians”… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus élite Coronavirus, nel mondo quasi 14,5 milioni di casi e oltre 600mila morti Il Secolo XIX Coronavirus, Bankitalia: "Rischio ripresa contagi in Italia"

"L'Italia – si legge nel rapporto di Via Nazionale – resta uno dei paesi più colpiti dal contagio in termini di incidenza della mortalità per Covid-19 nella popolazione. Il rigido lockdown nazionale, ...

Crisi economica e coronavirus: ecco perché 1 italiano su 2 non va in vacanza

In sostanza, l’indagine è stata molto utile per appurare che circa 21 milioni di italiani non andranno in vacanza e chi partirà ha scelto zone meno coinvolte dal coronavirus. Basti pensare a Umbria, ...

"L'Italia – si legge nel rapporto di Via Nazionale – resta uno dei paesi più colpiti dal contagio in termini di incidenza della mortalità per Covid-19 nella popolazione. Il rigido lockdown nazionale, ...In sostanza, l’indagine è stata molto utile per appurare che circa 21 milioni di italiani non andranno in vacanza e chi partirà ha scelto zone meno coinvolte dal coronavirus. Basti pensare a Umbria, ...