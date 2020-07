Coronavirus, l’infettivologo Matteo Bassetti: “La verità sta nei numeri. Basta allarmismo, smettiamola di chiamare malati gli asintomatici” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Mi spiace constatare che nel nostro paese sul COVID ci siano ormai di fatto due fazioni contrapposte: una che esulta quando c’è un nuovo focolaio o un nuovo ricovero, per dimostrare che bisognerebbe stare tutti ancora chiusi in casa e un’altra che aspetta con ansia il bollettino delle 18 per sapere se verrà ancora criticata dall’altra parte. In mezzo una parte dell’opinione pubblica e dei mass media a cui l’allarmismo giova e fa audience“: lo afferma Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, in un post su Facebook. “I medici e gli scienziati, che sono stati criticati per essersi divisi, si muovono con difficoltà in questo contesto partigiano. Io credo infatti, che noi medici abbiamo detto tutti le ... Leggi su meteoweb.eu

