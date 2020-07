Coronavirus, l’infettivologo Bassetti: “Numeri incoraggianti, ma i mass media parlano di focolai incontrollabili” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Mi spiace constatare che nel nostro paese sul COVID ci siano ormai di fatto due fazioni contrapposte: una che esulta quando c’è un nuovo focolaio o un nuovo ricovero, per dimostrare che bisognerebbe stare tutti ancora chiusi in casa e un’altra che aspetta con ansia il bollettino delle 18 per sapere se verrà ancora criticata dall’altra parte. In mezzo una parte dell’opinione pubblica e dei mass media a cui l’allarmismo giova e fa audience.” Così in un post sulla sua pagina Facebook Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. “I medici e gli scienziati, che sono stati criticati per essersi divisi, si muovono con difficoltà in questo contesto partigiano. Io credo infatti, che noi ... Leggi su meteoweb.eu

