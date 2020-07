Coronavirus, l’epidemiologo Bonanni: «Non è un caso l’onda lunga nei Paesi negazionisti. Un nuovo lockdown? Un suicidio» (Di lunedì 20 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (20 luglio) Paolo Bonanni, epidemiologo, ordinario di Igiene all’Università di Firenze, la chiama «onda lunga dell’infezione» e non pensa sia una caso che stia succedendo «proprio nei Paesi più negazionisti». Il professore, intervistato dal Corriere della Sera, commenta l’ondata di contagi di Covid -19 arrivata a New York «e negli Stati a sud e a ovest, come è normale che sia», imputando la responsabilità all’errore di aver sottovalutato il problema. Un attacco diretto non solo a Donald Trump che secondo Bonanni «ha fatto male a non ascoltare gli esperti» ma anche a Brasile, India, Sudafrica, Perù attualmente i più colpiti ... Leggi su open.online

