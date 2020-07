Coronavirus, le notizie della notte – Caos tra i governatori Usa sull’obbligo delle mascherine: 62 mila nuovi casi. Allarme in Amazzonia, 15 mila indigeni contagiati dai medici: «Spediti senza protezioni» (Di lunedì 20 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (19 luglio)Usa EPA/Al Drago Il presidente americano Donald TrumpSono 62.398 i nuovi contagi di Coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore, mentre le vittime sono cresciute di 775, secondo i dati del New York Times. Dall’inizio della pandemia 3,7 milioni i casi americani, più di 140 mila i morti. Dati in costante aumento che stanno spaccando il Paese sul dibattito per l’obbligo delle mascherine. Ancora ieri, 19 luglio, in un’intervista alla Fox news con Chris Wallace, Donald Trump ha ribadito di voler lasciare ai governatori la decisione di rendere obbligatorie le mascherine. L’assenza di ... Leggi su open.online

