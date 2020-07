Coronavirus, le news dal Mondo: in 24 ore oltre 63mila nuovi casi in USA e 23mila in Brasile (Di lunedì 20 luglio 2020) I casi totali confermati di Coronavirus nel Mondo sono 14.457.916: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 605.205, mentre le guarigioni sono 8.123.869. Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti sono stati registrati 63.872 nuovi casi e 574 decessi. Il numero totale dei contagi, secondo i conteggi della JHU, sale a 3.773.206, mentre quello delle vittime a 140.534. Il Brasile, 2° Paese con più vittime contagi al Mondo dopo gli Stati Uniti, ha registrato nelle ultime 24 ore 23.529 nuovi casi confermati e 716 decessi, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute. Il totale dei contagi ammonta a 2.098.389, mentre il numero di deceduti è salito a ... Leggi su meteoweb.eu

