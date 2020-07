Coronavirus, l’appello dei medici: “Rischi ancora alti, mantenere le misure preventive” (Di lunedì 20 luglio 2020) Il confronto nell’ambito della comunità scientifica ha prodotto la ferma posizione degli infettivologi della Società italiana malattie infettive e tropicali (Simit) , i quali sostengono la necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione. Le argomentazioni sono state esposte in una lettera aperta che ha “risposto” al Manifesto dei 10 colleghi dello scorso 20 giugno. Le firme sono di Marcello Tavio (Presidente Simit , Ancona Ospedali Riuniti), Massimo Andreoni (Dir. Scientifico Simit, Roma Tor Vergata), Giovanni Di Perri (Consigliere Simit, Torino), Massimo Galli (Past President Simit, Sacco Milano), Claudio Maria Mastroianni (Vice Presidente Simit, Roma La Sapienza) e Carlo Federico Perno (Niguarda Milano). Dopo la pubblicazione di questa lettera lo scorso 29 giugno, aderiscono alla posizione ... Leggi su meteoweb.eu

