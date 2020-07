Coronavirus, l’allarme della Dia: “Le mafie capitalizzeranno alle prossime regionali il consenso guadagnato durante la crisi” (Di lunedì 20 luglio 2020) Un allarme, l’ennesimo, ma questa volta con un obiettivo preciso: le elezioni regionali del 20 e 21 settembre prossimi. Cioè il primo voto in cui le mafie capitalizzeranno gli investimenti compiuti durante l’emergenza Coronavirus. Tradotto: indirizzeranno i voti di quelle classi sociali che hanno beneficiato del cosiddetto welfare dei clan durante la crisi. A lanciare l’allerta è il generale Giuseppe Governale, direttore della Direzione Investigativa Antimafia. “Le regionali in arrivo non sono un evento chiuso, che si svolge in un alveo incontaminato, per questo temiamo che la mafia capitalizzi alle urne il consenso ottenuto attraverso il welfare alternativo ... Leggi su ilfattoquotidiano

