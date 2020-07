Coronavirus, l’accusa di Crisanti: “Zaia ascolta chi afferma che il virus è morto” (Di lunedì 20 luglio 2020) In Italia continua a circolare il Coronavirus con l’accusa del capo del Comitato Tecnico scientifico del Veneto Crisanti nei confronti del governatore Zaia Il Coronavirus continua ad essere presente in Italia. E così l’epidemiologo Andrea Crisanti, capo del Comitato Tecnico scientifico del Veneto, è tornato a parlare ai microfoni di “Globalist” svelando le problematiche: “Questo … L'articolo Coronavirus, l’accusa di Crisanti: “Zaia ascolta chi afferma che il virus è morto” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Cesare_Baronio : RT @eterea_naive: I nuovi contagiati non trasmettono più il #COVID?19, gli scienziati concordano: rispetto alla 1° fase i casi gravi sono s… - Andrez1si : RT @eterea_naive: I nuovi contagiati non trasmettono più il #COVID?19, gli scienziati concordano: rispetto alla 1° fase i casi gravi sono s… - eterea_naive : I nuovi contagiati non trasmettono più il #COVID?19, gli scienziati concordano: rispetto alla 1° fase i casi gravi… - malubor1 : RT @gabrillasarti2: Anche in Lombardia, no test a polmoniti atipiche, ma Conte si faceva l'ospedale privato ?? sempre il popolo che sbaglia… - jedasupport : #news #notizie #coronavirus Scatta la denuncia contro il governo Conte: l'accusa è 'strage' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’accusa Trump a Tulsa, comizio-flop: palazzetto mezzo vuoto. "Ora rallentiamo i tamponi Covid" Corriere della Sera