Coronavirus, la foto shock di Jennifer Aniston: “Ecco come ti riduce il Covid, indossate le mascherine” (Di lunedì 20 luglio 2020) La pandemia di Coronavirus non è affatto un complotto, un’invenzione o una montatura, e anche molti personaggi di spicco del cinema e della televisione si stanno impegnando attivamente per dire alle persone di usare tutte le precauzioni possibili e non farsi abbindolare dalle fake news. Tra queste c’è anche Jennifer Aniston, che ha scelto di pubblicare un’immagine molto forte inviatale da una sua grande amica. Stiamo parlando di Courteney Cox, che le ha mandato la foto di un suo amico che ha contratto Covid-19 all’inizio di quest’anno, e di conseguenza è stato ricoverato in ospedale. Dall’immagine sembra proprio che il ragazzo, molto intubato, si trovi ricoverato in terapia intensiva. “Questo è il nostro amico Kevin. ... Leggi su nonsolo.tv

"Questo è Kevin, un nostro amico" - spiega la Aniston che nella foto successiva appare insieme alla collega Courteney Cox, entrambe con la mascherina - "Perfettamente sano, senza problemi di salute na ...

"Questo è Kevin, un nostro amico" - spiega la Aniston che nella foto successiva appare insieme alla collega Courteney Cox, entrambe con la mascherina - "Perfettamente sano, senza problemi di salute na ...