Coronavirus Italia oggi: i dati del bollettino del 20 luglio (Di lunedì 20 luglio 2020) I dati di oggi 20 luglio nel bollettino della Protezione Civile sul Coronavirus in Italia: oggi 190 nuovi positivi. Risalgono le vittime, oggi sono 13, mentre ieri se ne erano registrate tre. Un dato, quello di ieri, al minimo da febbraio, quando è iniziata l’emergenza. Sono i dati forniti dal ministero della Salute. Coronavirus Italia oggi: i dati del bollettino del 20 luglio Per quanto riguarda il dettaglio delle regioni, sono 42 i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Emilia-Romagna, scoperti nelle ultime 24 ore, quando si sono registrati anche tre morti: uno in provincia di Parma, uno in quella ... Leggi su nextquotidiano

Corriere : ?? In Italia ha circolato un solo ceppo di coronavirus proveniente dalla Germania (e risultato più contagioso). Dall… - matteosalvinimi : ?? SBARCATI IN FUGA DA QUARANTENA, GOVERNO DI PERICOLOSI INCAPACI ?? Sbarchi continui: a luglio registriamo il da… - riotta : Penso che #Rutte e i suoi alleati abbiano un'idea di #Europa perdente e meschina. Penso però anche che se… - giovanna30573 : RT @lucarango88: ?? Dati #Italia #Coronavirus #20luglio Casi positivi +190 (244.624 +0,08%) Guariti +213 (197.162 +0,11%) Deceduti +13 (35… - Libero_official : #Coronavirus, nel #bollettino di oggi calano i contagi e tornano a salire le vittime. E torna il timore per… -