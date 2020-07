Coronavirus Italia, bollettino del 20 luglio: 244.624 casi totali, 13 morti in 24 ore (Di lunedì 20 luglio 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 244.624. Le vittime, in totale, sono 35.058, con 13 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 3). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 190 casi (ieri +219). Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky

Corriere : ?? In Italia ha circolato un solo ceppo di coronavirus proveniente dalla Germania (e risultato più contagioso). Dall… - matteosalvinimi : ?? SBARCATI IN FUGA DA QUARANTENA, GOVERNO DI PERICOLOSI INCAPACI ?? Sbarchi continui: a luglio registriamo il da… - riotta : Penso che #Rutte e i suoi alleati abbiano un'idea di #Europa perdente e meschina. Penso però anche che se… - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino del 20 luglio: 244.624 casi totali, 13 morti in 24 ore - danybolognese : RT @ColuiDi: Il nostro premier Rutte dice che farà il possibile per aiutare l'Italia. #italexit #GovernodellaVergogna #Governodincapaci #… -