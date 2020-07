Coronavirus, Italia: 190 nuovi contagi, 13 i morti (Di lunedì 20 luglio 2020) Una giornata importante sotto il profilo sanitario quella di ieri per la Regione Lombardia che dopo mesi e mesi, precisamente dal 22 febbraio scorso, nella giornata di ieri 19 luglio non ha registrato alcuna vittima di Coronavirus nell’arco delle 24 ore. Oggi il nuovo bilancio del Ministero della Salute con i dati aggiornati al 20 luglio. Coronavirus: 190 nuovi contagi, 13 i morti 190 i nuovi casi di contagio e 13 i morti registrati nelle ultime 24 ore, come riportato nell’ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. I dati che filtrano dalla Lombardia quest’oggi però, in qualità di regione in assoluto più colpita in Italia dall’epidemia di Covid-19, si discostano da quelli ... Leggi su thesocialpost

