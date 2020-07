Coronavirus in Toscana: morto un uomo di 78 anni a Firenze, oggi 20 luglio. E un contagio a Livorno (Di lunedì 20 luglio 2020) Un morto per Coronavirus, oggi 20 luglio in Toscana. Si tratta di un uomo di 78 anni che risiedeva in provincia di Firenze. E anche un nuovo contagio, in provincia di Livorno. Che porta a quota 10.375 il numero complessivo dei casi da inizio pandemia Leggi su firenzepost

