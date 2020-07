Coronavirus, in Italia il ceppo più contagioso proveniente dalla Germania (Di lunedì 20 luglio 2020) In Italia solo il ceppo più contagioso proveniente dalla Germania, i risultati di uno studio. MILANO – In Italia il ceppo più contagioso proveniente dalla Germania. A dirlo è uno studio dell’Università di Milano che ha analizzato 59 nuovi genomi virali di pazienti dai primi giorni dall’epidemia fino alla metà di aprile. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, che cita questa ricerca, nel nostro Paese ha sempre circolato il virus proveniente dalla Germania (arrivato da Shanghai n.d.r.). Una conferma, quindi, che il paziente zero in Europa non era ... Leggi su newsmondo

