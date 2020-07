Coronavirus in Italia, boom di guariti. Ancora in calo i nuovi contagiati (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA - Sono 190 i nuovi contagi di Coronavirus in Italia, con i casi totali che toccano quota 244.624. È quanto emerge dal bollettino della Protezione Civile sull'andamento del contagio. Il dato è in ... Leggi su corrieredellosport

Corriere : ?? In Italia ha circolato un solo ceppo di coronavirus proveniente dalla Germania (e risultato più contagioso). Dall… - matteosalvinimi : ?? SBARCATI IN FUGA DA QUARANTENA, GOVERNO DI PERICOLOSI INCAPACI ?? Sbarchi continui: a luglio registriamo il da… - riotta : Penso che #Rutte e i suoi alleati abbiano un'idea di #Europa perdente e meschina. Penso però anche che se… - RP04Marzo2018 : RT @ColuiDi: Il nostro premier Rutte dice che farà il possibile per aiutare l'Italia. #italexit #GovernodellaVergogna #Governodincapaci #… - ViselliTania : RT @riktroiani: AGGIORNAMENTO #ITALIA - POSITIVI: 12.404 (-36) - GUARITI: 197.162 (+213) - DECEDUTI: 35.058 (+13) - TERAPIA INTENSIVA: 47… -