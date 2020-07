Coronavirus: in Francia mascherine obbligatorie da oggi (Di lunedì 20 luglio 2020) Entra in vigore oggi in Francia l’uso obbligatorio di mascherine in tutti i luoghi pubblici chiusi. Chi infrangerà l’obbligo andrà incontro ad una multa di 135 euro. L’obbligo riguarda i negozi, i centri commerciali, gli uffici amministrativi, le banche, i mercati coperti. “Constatiamo che ci sono segni inquietanti di ripresa epidemica sul territorio nazionale“. A dichiararlo è stato oggi su France Info il ministro della Salute francese Olivier Véran, che ha citato “tra i 400 ed i 500 focolai di Coronavirus“. Il ministro della Salute ha sottolineato che “aldilà del numero dei focolai” è necessario guardare alle “vie di contagio” verificate, soprattutto nei luoghi chiusi. Motivo che ... Leggi su meteoweb.eu

