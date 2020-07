Coronavirus, in Campania 6 positivi, zero decessi e 4 guariti (Di lunedì 20 luglio 2020) In Campania 6 nuovi casi di persone positive al Covid-19, zero decessi e 4 guariti nelle ultime 24 ore. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. Il totale dei contagi, da inizio pandemia, sale a 4.833 mentre i deceduti restano 433. I tamponi eseguiti in totale 312.536 di cui 276 nella giornata di ieri. Il totale dei guariti è 4.104, di cui 4.104 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. L'articolo Coronavirus, in Campania 6 positivi, zero decessi e 4 guariti proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

