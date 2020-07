Coronavirus, in Brasile quarto ministro infetto: “Uso clorochina come Bolsonaro”. Nuovo studio: “Inefficace contro forme lievi” (Di lunedì 20 luglio 2020) Prima c’era stato Augusto Heleno (Gabinetto di sicurezza istituzionale), poi Bento Albuquerque (ministro delle Miniere ed Energia), nonché il segretario alla Comunicazione della Presidenza, Fabio Wajngarten. Ma ora, alla schiera dei ministri del Brasile risultati positivi al Coronavirus si aggiunge anche quello della Cittadinanza, Onyx Lorenzoni, che sui social ha riferito di essere stato contagiato. Nonostante il responso della scienza, Lorenzoni ha deciso di seguire la linea del presidente Bolsonaro – in quarantena dal 7 luglio dopo avere contratto l’infezione – e di assumere un antiparassitario e l’idrossiclorochina, antimalarico sconsigliato dalla maggior parte dei medici contro il Covid-19. Il dibattito sulla clorochina – “Il futuro ... Leggi su ilfattoquotidiano

LaStampa : Il mondo scientifico americano contro Trump. Il Brasile sfiora le 80mila vittime e resta il secondo Paese più colpi… - Adnkronos : #Coronavirus, preoccupa l'#AmericaLatina - Agenzia_Ansa : #Coronavirus allerta negli Usa, 18 stati in 'zona rossa'. In Texas record di casi e morti, coprifuoco in parte dell… - Franciscktrue : RT @anis_epis: Brasile, positivo quarto ministro del governo Bolsonaro. Onyx Lorenzoni, così come il suo presidente, sta assumendo farmaci… - anis_epis : Brasile, positivo quarto ministro del governo Bolsonaro. Onyx Lorenzoni, così come il suo presidente, sta assumendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Brasile Coronavirus, preoccupa l'America Latina Adnkronos Aggiornamenti in tempo reale dal mondo sull'epidemia da Covid-19

Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Secondo gli ultimi dati forniti dalla Johns Hopkins University, il nuovo Coronavirus finora ha contagia ...

Allarme dell'Oms: record di nuovi contagi quotidiani nel mondo

L'Organizzazione mondiale della sanità lancia un nuovo allarme sul coronavirus: nelle ultime 24 ore l'incremento è stato di 259.848 casi, il più importante in un giorno solo da inizio pandemia. I magg ...

Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Secondo gli ultimi dati forniti dalla Johns Hopkins University, il nuovo Coronavirus finora ha contagia ...L'Organizzazione mondiale della sanità lancia un nuovo allarme sul coronavirus: nelle ultime 24 ore l'incremento è stato di 259.848 casi, il più importante in un giorno solo da inizio pandemia. I magg ...