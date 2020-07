Coronavirus, il virologo Roberto Burioni: “Dati incoraggianti sul vaccino di Oxford (Di lunedì 20 luglio 2020) “Mentre il nostro paese è flagellato da una tempesta di sciocchezze antiscientifiche, la scienza va avanti e i risultati veri – non le scemenze autotranquillizzanti – arrivano e ci informano di importanti passi avanti nella lotta contro il Coronavirus. Sono stati appena pubblicati i risultati delle prime sperimentazioni del vaccino di Oxford, allo sviluppo del quale sta partecipando anche un mio giovane e bravissimo allievo, Giacomo Gorini, cosa che mi riempie di orgoglio”. Così il virologo Roberto Burioni commenta su ‘Medical Facts’ “i primi dati incoraggianti che arrivano dalla Gran Bretagna. Anche in questo caso bisogna essere cauti, ma contenti dei passi in avanti fatti contro il Covid-19”. ... Leggi su meteoweb.eu

fanpage : 'Il coronavirus è potenzialmente devastante come la Spagnola nel 1918, 'la madre di tutte le pandemie' che ha uccis… - SeratEnrico : RT @LuMan_: #COVID?19 , Walter Ricciardi che urla al lockdown non ha nessuna competenza né come virologo né come infettivologo. È stato Pro… - Giulia07738572 : RT @LuMan_: #COVID?19 , Walter Ricciardi che urla al lockdown non ha nessuna competenza né come virologo né come infettivologo. È stato Pro… - Be_orn : RT @LuMan_: #COVID?19 , Walter Ricciardi che urla al lockdown non ha nessuna competenza né come virologo né come infettivologo. È stato Pro… - PatriziaRametta : RT @LuMan_: #COVID?19 , Walter Ricciardi che urla al lockdown non ha nessuna competenza né come virologo né come infettivologo. È stato Pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus virologo Coronavirus. Il virologo Giorgio Palù: «In Veneto contagio tra i più... Il Gazzettino Burioni: "Dati incoraggianti su vaccino di Oxford"

"Mentre il nostro paese è flagellato da una tempesta di sciocchezze antiscientifiche, la scienza va avanti e i risultati veri – non le scemenze autotranquillizzanti – arrivano e ci informano di import ...

Coronavirus, nel mondo quasi 14,5 milioni di casi e oltre 600mila morti

TORINO. Sono stati registrati quasi 14,5 milioni di casi di coronavirus nel mondo. È quanto rileva la Johns Hopkins University, che ogni giorno offre un conteggio globale: al momento i contagi sono 14 ...

"Mentre il nostro paese è flagellato da una tempesta di sciocchezze antiscientifiche, la scienza va avanti e i risultati veri – non le scemenze autotranquillizzanti – arrivano e ci informano di import ...TORINO. Sono stati registrati quasi 14,5 milioni di casi di coronavirus nel mondo. È quanto rileva la Johns Hopkins University, che ogni giorno offre un conteggio globale: al momento i contagi sono 14 ...