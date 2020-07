Coronavirus, il viceministro Sileri: «Ora i più giovani si contagiano di più». E lancia l’appello: «Sì alla movida, ma seguite le regole» (Di lunedì 20 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (20 luglio)L’allarme viene da Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute che, ospite di CentoCittà su Radio 1, torna a parlare della diffusione del Coronavirus anche tra i ragazzi. «Oggi, infatti, a prendere il virus sono i giovani perché, forse, hanno abbandonato le misure di sicurezza. Sì alla movida, divertirsi è giusto, ma bisogna continuare a seguire le regole». Il virus – secondo Sileri – «circola poco grazie alle misure adottate e non vedo oggi situazioni di rischio, ma per far sì che la situazione non torni grave, è necessario rispettare il distanziamento, indossare la mascherina e lavare di frequente le ... Leggi su open.online

