Coronavirus: il vaccino allo studio a Oxford dà una forte risposta immunitaria (Di lunedì 20 luglio 2020) AGI - Due vaccini contro il Covid-19 (tra quelli a cui i vari laboratori stanno lavorando in tutto il mondo) si sono dimostrati sicuri per l'uomo e hanno prodotto forti reazioni immunitarie tra i pazienti coinvolti nella prima fase dei test clinici. Il primo studio è stato condotto tra oltre mille adulti in Gran Bretagna e ha scoperto che il vaccino ha indotto "risposte immunitarie forti, con anticorpi e cellule T", le cellule assassine. Uno studio separato condotto in Cina e che ha coinvolto più di 500 persone ha mostrato che la maggior parte dei pazienti aveva sviluppato una risposta immunitaria anticorpale diffusa. Gli studi sono stati pubblicati entrambi sulla rivista The Lancet e gli autori sostengono di aver riscontrato pochi effetti collaterali negativi. ... Leggi su agi

NicolaPorro : Il #COVID?19 raccontato dal dottor #PieroAbruzzese: 'Siamo stati affidati a personaggi che di medico avevano ben po… - ilpost : Attenzione: il vaccino di Oxford contro il coronavirus promette bene - ilpost : Il vaccino di Oxford contro il coronavirus promette bene - SandroBonomi2 : RT @lucianocapone: Qui c'è @DinoGiarrusso detto Iena che spiega agli elettori di opporsi alla 'creazione di vaccini Ogm contro il coronavir… - LilaLaMarea : RT @Agenzia_Ansa: Lancet: 'Forte risposta immunitaria dal vaccino di #Oxford' Si tratta di risultati preliminari riferiti alla fase 1-2 di… -