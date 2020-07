Coronavirus, il presidente OMCEO: “Tantissime le patologie correlate. Presto vedremo le conseguenze di questa emergenza” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Diverse sono le patologie correlate in maniera sia diretta sia indiretta al Covid-19. Il virus intanto ha creato ritardi nelle terapie in pazienti con patologie già preesistenti oppure nelle diagnosi in pazienti con patologie ancora non diagnosticate“: lo ha dichiarato il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, nel corso di un’intervista rilasciata all’agenzia Dire. “Non e’ un mistero– prosegue- che durante l’emergenza la prevenzione sia venuta meno, con tantissime mammografie, colonscopie e gastroscopie saltate. E sappiamo bene quanto una diagnosi tardiva possa creare un problema non solo al paziente, ma anche al Servizio sanitario nazionale: la terapia di un paziente diagnosticato al primo stadio mediamente va a ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus presidente Coronavirus, presidente dell'Iran: forse 25 milioni di contagi askanews Tra calo di attenzione e tensioni sociali: lo Stato di emergenza è ancora necessario?

"Ancora una volta – afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – un dibattito ... sia soprattutto per la convivenza della prossima stagione influenzale con il coronavirus. Tuttavia, ...

Movida selvaggia, i contagi corrono tra i giovani. Paura sale: piazze blindate

Chiuso lo Snodo Mandrione per mancato rispetto dei protocolli Tra le varie attività chiuse nel fine settimana c'è anche lo Snodo Mandrione, famosa discoteca romana in zona Casilina, per inottemperanza ...

"Ancora una volta – afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – un dibattito ... sia soprattutto per la convivenza della prossima stagione influenzale con il coronavirus. Tuttavia, ...Chiuso lo Snodo Mandrione per mancato rispetto dei protocolli Tra le varie attività chiuse nel fine settimana c'è anche lo Snodo Mandrione, famosa discoteca romana in zona Casilina, per inottemperanza ...