Coronavirus | il Pd sull’ospedale alla Fiera di Milano | 180 milioni di donazioni non spese

MILANO – Il Pd in Regione Lombardia chiede un'"operazione trasparenza perche' non sono soldi di Fontana" sulle donazioni ricevute dalla Regione in piena emergenza per l'ospedale Covid alla Fiera di Milano, che coordino' Guido Bertolaso. Un ospedale mai riempito nel tempo di pazienti per i 400 posti (o 600, a seconda delle dichiarazioni del passato) e su cui non sono mancate le polemiche per il sottoutilizzo.

