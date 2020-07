Coronavirus, il Pallone d'Oro non sarà assegnato: l'annuncio di France Football (Di lunedì 20 luglio 2020) La stagione calcistica 2019-20 sarà ricordata per sempre come quella interrotta e poi ripresa per l'emergenza . Una stagione così anomala che France Football , la prestigiosa rivista sportiva che ogni ... Leggi su leggo

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? Salta il Pallone d'oro 2020 ?? Il Pallone d'oro 2020 non verrà assegnato. La clamorosa decisio… - leggoit : #coronavirus, il Pallone d'oro non sarà assegnato: l'annuncio di France Football - MrEfis79 : RT @reuters_italia: Calcio, Pallone d'Oro 2020 cancellato per coronavirus - organizzatori - reuters_italia : Calcio, Pallone d'Oro 2020 cancellato per coronavirus - organizzatori - solops : Il Coronavirus cancella l’edizione 2020 del Pallone d’Oro -