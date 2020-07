Coronavirus, il bollettino di oggi: 190 nuovi casi e 13 morti (Di lunedì 20 luglio 2020) Coronavirus bollettino 20 luglio 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. oggi sono stati registrati 190 nuovi casi, contro i 219 di ieri; il numero degli italiani che ha contratto la malattia sale così a 244.625. Balzo in avanti dei decessi: oggi sono 13 contro i 3 registrati ieri. I morti per il Covid-19 sono in tutto 35.157. I positivi attuali al Coronavirus sono 12.404, i malati sono dunque 36 meno di ieri. (segue dopo la foto) In Lombardia altri 56 positivi e 8 morti Nelle ultime 24 ore 8 morti per il Coronavirus in Lombardia, dopo che ieri si erano registrati per la prima volta zero decessi. 56 ... Leggi su urbanpost

