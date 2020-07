Coronavirus, il bollettino del 19 luglio (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 190, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 244.624. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 36 unità, quindi al momento risultano positive 12.404 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 47, con un decremento di 2 unità sul dato di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 745, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 11.612. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 35.058. Da ieri si registrano anche 213 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 197.162. Nuovi contagiati: 190 Contagiati totali: ... Leggi su romadailynews

