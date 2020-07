Coronavirus, Ghebreyesus (OMS): pandemia da sconfiggere ora, anche senza vaccino (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – Per fermare la pandemia da Coronavirus non sarà necessario attendere il vaccino. È quanto sostenuto da Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore dell’OMS, nel corso del briefing a Ginevra. “Possiamo fermare il Covid-19. Non dobbiamo aspettare il vaccino, dobbiamo fermare la pandemia ora – ha dichiarato Ghebreyesus –Dobbiamo supportare e accelerare con il vaccino, ma dobbiamo anche salvare vite ora utilizzando gli strumenti che abbiamo“. Per il Direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità un ruolo decisivo è infatti svolto dal sistema di tracciamento dei casi, “essenziale per trovare e isolare i contagiati e mettere in quarantena i loro ... Leggi su quifinanza

