Coronavirus, funziona il vaccino nato tra Oxford e Pomezia (Di lunedì 20 luglio 2020) Il vaccino sviluppato da Astrazeneca in collaborazione con lo Jenner Institute dell'Università di Oxford, con il coinvolgimento anche dell'azienda italiana Irbm, sembra funzionare contro Covid-19: è sicuro e produce una risposta immunitaria contro la malattia, secondo i risultati delle prime fasi di sperimentazione pubblicati su 'Lancet'. Risultati molto promettenti, dunque, anche se ancora preliminari. Secondo il trial clinico in corso su 1.077 volontari adulti sani, il vaccino ChAdOx1 «induce una consistente risposta da parte di cellule T e anticorpi» , spiegano i ricercatori, sottolineando che la risposta immunitaria «potrebbe essere anche più forte dopo una seconda dose», secondo i risultati di uno studio clinico su un piccolo sottogruppo di ... Leggi su iltempo

Il vaccino sviluppato da Astrazeneca in collaborazione con lo Jenner Institute dell’Università di Oxford, con il coinvolgimento anche dell’azienda italiana Irbm, sembra funzionare contro Covid-19: è ...Nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio da Covid-19 e del distanziamento sociale ... non solo non ha mai smesso di funzionare durante tutta l’emergenza, ma si è distinto per non aver ...