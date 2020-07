Coronavirus Fiumicino, gli aggiornamenti della Als RM3: 11 positivi (Di lunedì 20 luglio 2020) Sono stati pubblicati gli aggiornamenti sui casi di Coronavirus nella Asl Roma 3, sulla questione si è espresso il Sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “La Asl RM3 ha mandato i dati dei contagi relativi al nostro territorio e aggiornati ad oggi, 20 luglio”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “In questo momento sono 11 le persone positive al Coronavirus tra i residenti in città – spiega Montino – mentre 8 sono in sorveglianza attiva”. “Registriamo un ulteriore calo rispetto all’ultimo aggiornamento – prosegue il sindaco – e questo è un dato positivo. Ma ribadisco che non è un dato sufficiente a fare calare l’attenzione o a ritenere che il pericolo sia scampato perché, com’è evidente, non è ... Leggi su ilcorrieredellacitta

