Coronavirus, Enrico Bucci: “Il vaccino possibile nella prima metà del 2021” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Dei dati pubblicati sui vaccini di CanSino e Moderna abbiamo già parlato. – scrive Enrico Bucci, ricercatore in Biochimica e Biologia molecolare e professore alla Temple University di Filadelfia, in un lungo post su Facebook nel quale ha commentato i primi risultati dei vaccini di Oxford e di Pfizer-BionTech in sperimentazione contro Covid-19. “Oggi si aggiungono dati su altri due vaccini, di cui uno ci riguarda da vicino.Cominciamo quindi proprio dal vaccino di Oxford, quello opzionato anche dal governo italiano.Ricordo che si tratta di un vaccino basato su adenovirus di scimanzè, che esprime come al solito la proteina spike del Coronavirus.I dati di uno studio clinico di fase 1/2, in cui sono stati valutati tolleranza e immunogenicità su oltre 500 ... Leggi su meteoweb.eu

zazoomblog : Coronavirus Enrico Bucci: “Il primo vaccino possibile nella prima metà del 2021” - #Coronavirus #Enrico #Bucci:… - zazoomblog : Enrico Ruggeri a TPI: “L’emergenza Coronavirus sfruttata da chi comanda per tenerci zitti” - #Enrico #Ruggeri #“L’e… - edocogoo : RT @tpi: “L’emergenza è stata sfruttata per zittirci. Penso ai Bella ciao dal balcone, nel lockdown. Ma i partigiani non sarebbero andati s… - GuidoPignoli : RT @tpi: “L’emergenza è stata sfruttata per zittirci. Penso ai Bella ciao dal balcone, nel lockdown. Ma i partigiani non sarebbero andati s… - VanniRestelli : RT @MoninaMichele: Non so se si dice 'cantarle senza peli sulla lingua', ma @enricoruggeri oggi lo ha fatto con me. Ecco l'intervista #enri… -