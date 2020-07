Coronavirus e 5G, Google promette stop pubblicità sui siti cospirazionisti (Di lunedì 20 luglio 2020) Niente soldi a chi rilancia tesi come l'origine in laboratorio del Covid-19 o il ruolo di Bill Gates nella pandemia. Ma gli... Leggi su europa.today

eterea_naive : RT @VNotKind: Un PM della procura di Roma apre un fascicolo su Conte reato ipotizzato epidemia colposa e omicidio plurimo ...E sono DUE!… - Elisabe94838092 : RT @Storace: Torna l’allarme #clandestini. Ma si processa solo #Salvini. Mio editoriale su #IlTempo di oggi - arabafenice8888 : RT @Storace: Torna l’allarme #clandestini. Ma si processa solo #Salvini. Mio editoriale su #IlTempo di oggi - bizcommunityit : Coronavirus, Regione Lazio verso l'obbligo delle mascherine nelle zone della movida - SimonMa91721979 : RT @Storace: Torna l’allarme #clandestini. Ma si processa solo #Salvini. Mio editoriale su #IlTempo di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Google

Agenzia ANSA

anche in conseguenza alla diffusione del Covid-19, Google si è già messa al lavoro per integrare centinaia di migliaia di nuove piste ciclabili nei prossimi mesi nella mappa di Maps. Le agenzie ...Il colosso di Mountain View sta facendo decisamente penare quanti non aspettano che l’arrivo sul mercato del Google Pixel 4a, forse a causa della pandemia da Coronavirus che ha tenuto sotto scasso un ...