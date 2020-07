Coronavirus, da Oxford una speranza concreta (Di lunedì 20 luglio 2020) Il vaccino contro il Coronavirus approntato ad Oxford starebbe dando i risultati attesi: 4 Paesi tra cui l’Italia hanno firmato un accordo da 400 milioni di dosi Una speranza concreta contro il Coronavirus arriva dal vaccino approntato dallo Jenner Institute della Oxford University, in collaborazione con l’italiana Irbm. Il ChAdOX1 avrebbe infatti indotto una risposta immunitaria e anticorpale fino al cinquantaseiesimo giorno di sperimentazione, come si legge sulla rivista di settore Lancet che ha pubblicato i primi risultati dello studio. Questa fase preliminare, che ha portato i soddisfacenti risultati di cui vi diamo conto si riferisce ai primi due stadi della sperimentazione ed ha visto coinvolti 1.077 adulti sani. Serviranno ulteriori studi per capire se questo ... Leggi su zon

ilpost : Attenzione: il vaccino di Oxford contro il coronavirus promette bene - fayerwayer : Genial, premio doble - emenietti : Il vaccino di Oxford contro il coronavirus promette bene - grandebluff : I primi risultati del vaccino per il coronavirus di Oxford - MariaLuisaBor16 : BASTA COVID, BASTA VACCINI! AVETE STANCATO TUTTI! COMUNQUE SIA PRESTO ANDRETE A CASA!! -