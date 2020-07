Coronavirus, da Banca Ifis e Bei 50 milioni per le Pmi (Di lunedì 20 luglio 2020) MESTRE (VENEZIA) (ITALPRESS) – Cinquanta milioni di euro per finanziare e sostenere progetti di investimento e crescita delle piccole e medie imprese italiane. E’ quanto prevede la nuova intesa sottoscritta tra Banca Ifis e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI).“Si tratta del secondo accordo finalizzato con l’istituzione finanziaria europea dopo quello del giugno 2019 – si legge in una nota -, per analogo importo e con caratteristiche simili alla linea di credito già in essere, che porta la complessiva erogazione fino a cento milioni di euro, rafforzando ulteriormente, anche in termini prospettici, tale canale di approvvigionamento per Banca Ifis. La nuova convenzione fa parte di un ampio progetto paneuropeo finanziato da BEI ... Leggi su ilcorrieredellacitta

