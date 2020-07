Coronavirus: Cuba per la prima volta senza contagi in 24 ore (Di lunedì 20 luglio 2020) ANSA, - L'AVANA, 20 LUG - Per la prima volta dall'inizio della pandemia del Coronavirus a Cuba l'11 marzo scorso, l'isola non ha registrato nelle ultime 24 ore nuovi casi di cittadini infetti da Covid-... Leggi su corrieredellosport

1jaramillo : Candela pura ?????? #Stylelife #Enjoy #JustLive #Sergio #Travel #Photography #CaribbeanVibes #Coronavirus… - 1jaramillo : Candela pura ?????? • • • #Stylelife #Enjoy #JustLive #Sergio #Travel #SinFiltros #NoFilters #Trip #Tripstagram… - info_zampa : @karypant @micheleboldrin @pas_scar99 @jacopo_iacoboni Questo a Cuba non accade, negli USA di continuo. E vogliamo… - LeSamoura3 : RT @EAMagazine2015: Il Coronavirus in America Latina: in Brasile il virus dilaga, a Cuba la pandemia è (quasi) un ricordo. - EAMagazine2015 : Il Coronavirus in America Latina: in Brasile il virus dilaga, a Cuba la pandemia è (quasi) un ricordo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cuba Coronavirus: Cuba per la prima volta senza contagi in 24 ore Corriere di Como Coronavirus: Cuba per la prima volta senza contagi in 24 ore

(ANSA) - L'AVANA, 20 LUG - Per la prima volta dall'inizio della pandemia del coronavirus a Cuba l'11 marzo scorso, l'isola non ha registrato nelle ultime 24 ore nuovi casi di cittadini infetti da Covi ...

Antimissili russi in Venezuela? La denuncia di Ledezma e l’avvertimento di Bolton

L’ex sindaco di Caracas, Antonio Ledezma, sostiene che Mosca sta collocando una decina di sistemi di difesa aerei sul territorio venezuelano. Al contempo, l’ex consigliere per la sicurezza degli Stati ...

(ANSA) - L'AVANA, 20 LUG - Per la prima volta dall'inizio della pandemia del coronavirus a Cuba l'11 marzo scorso, l'isola non ha registrato nelle ultime 24 ore nuovi casi di cittadini infetti da Covi ...L’ex sindaco di Caracas, Antonio Ledezma, sostiene che Mosca sta collocando una decina di sistemi di difesa aerei sul territorio venezuelano. Al contempo, l’ex consigliere per la sicurezza degli Stati ...