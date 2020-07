Coronavirus, Crisanti: «Zaia si fida di chi dice che virus è morto» (Di lunedì 20 luglio 2020) Lo dice l'epidemiologo Andrea Crisanti, membro del Comitato Tecnico scientifico del Veneto a Globalist . «Si sta dando la colpa agli immigrati - dice - ma ci sono anche tantissimi italiani contagiati»... Leggi su corrieredelveneto.corriere

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Crisanti CORONAVIRUS: MIGRANTI, il Professor CRISANTI lancia l'ALLARME. Ecco le Parole del VIROLOGO che fanno paura iLMeteo.it Andrea Crisanti verso un polemico addio: "Tradito il modello Veneto"

PADOVA «Questo è il risultato della scelta di Zaia di affidarsi a persone che dicono che il virus è morto. E intanto gli ospedali tornano a riempirsi». Lo dice l’epidemiologo Andrea Crisanti, membro d ...

