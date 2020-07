Coronavirus, contagiati a Chieti negoziante e famiglia, il sindaco invita a non abbassare guardia (Di lunedì 20 luglio 2020) Chieti - Un negoziante di generi alimentari a Chieti positivo al Covid-19, quattro familiari risultati positivi al test: la notizia arriva dal sindaco Umberto Di Primio che ha pubblicato un video su Facebook invitando a "non abbassare la guardia". "Purtroppo devo comunicarvi che a Chieti registriamo 4 nuovi casi di contagio - scrive - in base ai riscontri del test veloce effettuato dai sanitari e in attesa dei risultati più approfonditi dell'Istituto Zooprofilattico" di Teramo. L'uomo è ricoverato nel reparto di Malattie Infettive. Il Dipartimento di prevenzione Asl Lanciano Vasto Chieti sta tracciando i contatti diretti delle persone positive. "Stiamo risalendo a coloro che hanno avuto contatti con questa ... Leggi su abruzzo24ore.tv

