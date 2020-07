Coronavirus, contagi in calo: oggi 190. In terapia intensiva 47 persone (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma, 20 lug – Giù i contagi in Italia. I nuovi positivi oggi sono 190, a fronte dei 219 registrati ieri e dei 249 di sabato. Va detto che oggi sono stati effettuati molti meno tamponi del solito: 24.253, contro una media che si aggira stabilmente sui 45/50mila tamponi giornalieri. Sono otto le regioni che oggi non hanno rilevato nuovi positivi: Basilicata, Molise, Valle d’Aosta, Calabria, Sardegna, Puglia, Marche e Umbria. Le regioni più colpite sono invece la Lombardia con 56 nuovi casi, il Veneto con 42 e l’Emilia Romagna sempre con 42. Seguono il Lazio con 14 nuovi positivi e la Liguria con 12. In tutte le altre regioni sono stati registrati meno di 6 casi. In calo malati e ricoverati in terapia intensiva I decessi di ... Leggi su ilprimatonazionale

