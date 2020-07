Coronavirus: contagi in calo, nelle ultime 24 ore 190 nuovi casi (Di lunedì 20 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Sono 190 i nuovi casi di positività al Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore, 36 in meno rispetto a ieri. E’ quanto emerge dai dati forniti dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Il numero delle persone attualmente positive in Italia è di 12.404. Sono invece 213 i guariti nell’ultimo giorno, numero che porta il totale delle persone che hanno superato il virus a 197.162. I ricoverati con sintomi sono attualmente 745, 47 dei quali in terapia intensiva e 11.612 in isolamento domiciliare. Il numero dei deceduti arriva a 35.058, mentre il totale dei contagiati a 244.624.(ITALPRESS). L'articolo Coronavirus: contagi in calo, nelle ultime ... Leggi su ildenaro

