Coronavirus, Cina: 23 nuovi casi nella provincia di Xinjiang (Di lunedì 20 luglio 2020) In Cina sono stati accertati 23 nuovi casi nella provincia di Xinjiang. nella giornata di ieri inoltre, il governo ha individuato 13 nuovi asintomatici. In Cina, nella provincia dello Xinjiang, sono stati accertati ventidue nuovi casi di Coronavirus. Da quanto si apprende, cinque di questi di questi sono d’importazione mentre i restanti di trasmissione domestica. … L'articolo Coronavirus, Cina: 23 nuovi casi nella provincia di Xinjiang proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

In Cina la Banca centrale ha lasciato invariato il tasso di interesse ... su un nuovo pacchetto di stimoli fiscali a supporto dell’economia provata dal Covid-19, soprattutto in previsione della ...

Washington, 20 luglio 2020 - I numeri della pandemia da Coronavirus non smettono di crescere, nel mondo ci sono 14.5 milioni i casi confermati, scrive la Johns Hopkins University, mentre i morti sal ...

