Coronavirus, carabiniere positivo nel Casertano: tamponi a tappeto in caserma (Di lunedì 20 luglio 2020) carabiniere positivo al Covid-19 a Pietramelara, in provincia di Caserta. A darne notizia il sindaco Pasquale Di Fruscio, che rivolge un appello alla cittadinanza invitando tutti alla prudenza e al rispetto delle norme anti-Coronavirus per evitare la nascita di nuovi focolai. carabiniere positivo al Coronavirus a Pietramelara "Il caso di positività al Covid-19 di un …

