Coronavirus, capo emergenze Oms: “Preoccupa l’accelerazione della diffusione del coronavirus in Africa” (Di lunedì 20 luglio 2020) Il capo delle emergenze dell’Organizzazione Mondiale della Sanita’, Michael Ryan, lancia l’allarme per la diffusione del Covid-19 in Africa, avvertendo che i numeri in aumento del Sudafrica potrebbero essere un “indicatore” di focolai in tutto il continente. “Sono molto preoccupato in questo momento che stiamo iniziando a vedere un’accelerazione della malattia in Africa”, dice in conferenza stampa. L'articolo coronavirus, capo emergenze Oms: “Preoccupa l’accelerazione della diffusione del coronavirus in Africa” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

