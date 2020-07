Coronavirus, calano per il secondo giorno di fila i nuovi casi ma crescono i morti (Di lunedì 20 luglio 2020) Per il secondo giorno di fila calano i nuovi casi di Covid-19 in Italia: 190 oggi, contro i 219 di ieri. Un dato, spiegano dal ministero della salute, in parte dovuto all' "effetto weekend": solo 24.253 tamponi testati nelle ultime 24 ore, contro una media giornaliera di oltre 50mila. Il totale sale così a 244.624. Forte aumento invece del numero di decessi (sempre oscillante, per via soprattutto dei ritardi di comunicazione), 13 oggi contro i 3 di ieri (di cui 8 in Lombardia), per un totale di 35.058. I guariti sono 213 in un giorno (ieri 143), e arrivano a 197.162. Torna a calare il numero dei malati attuali, 36 in meno oggi contro i 72 in più di ieri, per un totale che scende a 12.404. Mentre dopo il segno meno di ieri, salgono i ricoveri ordinari, di ... Leggi su ilfogliettone

GraceHoneyStar : RT @Corriere: In Italia calano i positivi ma aumentano i morti: 13 in un giorno - solops : Coronavirus, il punto del 20 luglio: calano ancora i positivi (190) ma salgono i decessi (+13) - NotizieOra : #Coronavirus: calano i contagi ma aumentano i decessi in Italia - sportli26181512 : Coronavirus, calano ancora i nuovi positivi: 219 casi e 13 morti. I numeri della Lombardia: Si registra un nuovo ca… - Giacomo2500 : -