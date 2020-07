Coronavirus, calano i nuovi contagi. Altri 13 morti (ieri erano 3) – Il bollettino della protezione civile (Di lunedì 20 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (20 luglio)Il bollettino del 20 luglio In Italia, nelle ultime 24 ore, altre 190 persone sono risultate contagiate da Coronavirus, il totale dei casi sale così a 244.624. ieri erano stati 219 i nuovi contagi, due giorni fa erano 249, secondo gli ultimi dati forniti dalla protezione civile e dal Ministero della Salute. I morti sono stati +13, ieri erano state registrate 3 vittime, due giorni fa 14. Il totale dei decessi sale a 35.058. I guariti sono stati 213, il bilancio sale così a 197.162. ieri erano guarite 143 persone. Tornano a scendere gli ... Leggi su open.online

