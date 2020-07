Coronavirus: calano i contagi ma aumentano i decessi in Italia (Di lunedì 20 luglio 2020) Buone notizie dalla protezione civile per quanto riguarda la situazione relativa all’epidemia di Coronavirus nel nostro paese. calano infatti i contagi. Nelle ultime 24 ore si sono registrati infatti 190 casi mentre ieri erano stati 2019. I decessi sono stati invece 13 mentre ieri erano stati 3 e l’altro ieri 14. I guariti invece nelle ultime 24 ore sono aumentati di 213 unità. Si tratta di un numero maggiore a quello dell’altro ieri quando invece i guariti erano stati in totale 143. Per effetto di questi dati il numero degli attualmente positivi a Covid-19 nel nostro paese è diminuito di 36 unità. calano i contagi da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore ma i decessi tornano a salire Pertanto ... Leggi su notizieora

NotizieOra : #Coronavirus: calano i contagi ma aumentano i decessi in Italia - sportli26181512 : Coronavirus, calano ancora i nuovi positivi: 219 casi e 13 morti. I numeri della Lombardia: Si registra un nuovo ca… - Giacomo2500 : - SmorfiaDigitale : Coronavirus, il bollettino di oggi: 13 morti, ma calano i nuovi casi - daniloreschigna : RT @serenel14278447: In Italia calano i positivi ma aumentano i morti: 13 in un giorno -