Coronavirus, calano ancora i contagi: sono 190 in 24 ore. Ancora 13 le vittime giornaliere (Di lunedì 20 luglio 2020) calano rispetto a domenica i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia in 24 ore. Secondo i dati forniti nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono 190 i nuovi positivi, contro i 219 di ieri. Il totale delle persone colpite dalla malattia dall’inizio della pandemia sale così a 244.624. Torna a crescere, invece, il numero delle vittime che ieri erano state tre, la cifra più bassa da febbraio: oggi il numero dei decessi è salito a 13, portando il totale complessivo a 35.058. Cala intanto il numero dei positivi con 36 casi in meno rispetto a ieri e il numero degli attualmente malati che scende così a 12.404. Ieri al contrario si era registrato un aumento del numero dei positivi, in controtendenza con il trend di costante diminuzione iniziato il 19 aprile scorso. Un ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il comunicato delle Sardine d’Irpinia: “Contrasto al calo demografico, salvaguardia ambientale, lotta alla camorra, investimenti nel comparto della sanità e tutela del lavoro. Sono questi gli impegni ...

Cala ancora il numero dei nuovi casi di coronavirus che oggi sono 190. Ieri se ne erano registrati 219 e 249 sabato. Sono i dati forniti dal ministero della Salute sulla diffusione del contagio. In ...

